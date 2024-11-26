Люсе Чеботиной сделали предложение руки и сердца

Певица Люся Чеботина получила предложение руки и сердца от молодого человека Даниила Журавля на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Мужчина вспомнил, что впервые встретил Чеботину на ее концерте в московском клубе Gipsy два года назад. Он кричал из зала: «Люся, выходи за меня!». Тогда певица посоветовала Даниилу купить цветы, прежде чем делать предложение.

«Цветы я купил. Людмила, выйдете за меня?» — произнес молодой человек на шоу.

Журавель также рассказал Чеботиной немного о себе. Певица порадовалась, что мужчина родился под знаком зодиака Дева, отметив, что у них с Тельцами «хороший коннект». Также Басту и Чеботину впечатлило то, что Даниил учится в финансовом институте.

В итоге исполнительница не стала отказывать мужчине. Она пригласила Журавля на свой концерт, где пообещала поближе с ним познакомиться.

Недавно Чеботина рассказывала в интервью Надежде Стрелец, что не хочет делиться подробностями своей личной жизни. Она заверяла, что сейчас «не свободна», но не стала раскрывать детали своего романа.

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