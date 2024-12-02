Егор Крид заработал больше 40 млн рублей за три месяца

Рэпер Егор Крид заработал больше 40 млн рублей на продаже косметики под брендом EK COSMETICS на одном из российских маркетплейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, музыкант продал свыше 34 тыс. товаров по средней цене 1 тыс. 194 рублей. Таким образом, Крид выручил за проданную косметику чуть больше 40 млн 500 тыс. рублей за три месяца.

О том, что Крид запустил собственную линейку косметики, стало известно в начале ноября 2024 года. Он продает на маркетплейсе различные товары: шампунь для волос, лосьон для тела и рук, гель для душа, маску для волос и прочее.

Недавно Егор Крид выступил с обращением к хейтерам, в котором призвал недоброжелателей «отстать от него». Он также попросил фанатов не искать в его словах скрытый смысл, который может привести к конфликту с другой звездой.

По словам музыканта, он привык прямо говорить о своих чувствах тем людям, с которыми находится в конфликте.

Из-за присущего ему чувства справедливости и упрямства, признавался Крид, он «ругался с очень большими дядями».

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