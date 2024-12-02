Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Егор Крид заработал больше 40 млн рублей за три месяца

«Звездач»: рэпер Егор Крид заработал больше 40 млн рублей на онлайн-продажах

close
Вадим Тараканов/Global Look Press

Рэпер Егор Крид заработал больше 40 млн рублей на продаже косметики под брендом EK COSMETICS на одном из российских маркетплейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, музыкант продал свыше 34 тыс. товаров по средней цене 1 тыс. 194 рублей. Таким образом, Крид выручил за проданную косметику чуть больше 40 млн 500 тыс. рублей за три месяца.

О том, что Крид запустил собственную линейку косметики, стало известно в начале ноября 2024 года. Он продает на маркетплейсе различные товары: шампунь для волос, лосьон для тела и рук, гель для душа, маску для волос и прочее.

Недавно Егор Крид выступил с обращением к хейтерам, в котором призвал недоброжелателей «отстать от него». Он также попросил фанатов не искать в его словах скрытый смысл, который может привести к конфликту с другой звездой.

По словам музыканта, он привык прямо говорить о своих чувствах тем людям, с которыми находится в конфликте.

Из-за присущего ему чувства справедливости и упрямства, признавался Крид, он «ругался с очень большими дядями».

Ранее Тимати похвастался картиной за 66 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами