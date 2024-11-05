Егор Крид обратился к хейтерам

Певец Егор Крид в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к хейтерам.

Крид призвал недоброжелателей отстать от него и искать в его словах скрытый смысл, который якобы может привести к конфликту с другой звездой.

«Искать вечно намеки, отсылки-посылки. Отстаньте уже от меня! <…> Говорю как человек, который так долго во всей этой индустрии. Ваша желчь, грязь и весь этот хейт не навредит никому, кроме вас самих», — заявил артист.

Крид уверил, что если захочет кому-то что-то предъявить, то скажет этому человеку в лицо.

«Я ругался с очень большими дядями с очень большими связями и никогда не боялся последствий, потому что упрямый, упертый и справедливый», — отметил певец.

По словам Крида, он вообще не хочет ни с кем ссориться, выяснять отношения и публично конфликтовать в интернете. Артист признался, что порой эмоции над ним брали верх, когда он читал о себе неправду. Он считает, что таким поведением делал только хуже.

«Есть вещи, которые я делал публично и которые сейчас бы никогда, но время не вернуть. С теми, кого я когда-то реально обидел, я давно решил все вопросы», — поделился исполнитель.

Ранее Егор Крид помирился с отцом Нюши спустя 10 лет.