Лера Кудрявцева впервые рассказала о своей зависимости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала на программе «Звезды сошлись» о своем шопоголизме, с которым она никак не может совладать.

«Вообще, это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то», — возмутилась знаменитость.

По словам Кудрявцевой, в ее доме пылятся больше сотни пар обуви — несмотря на то, что телеведущая многие обновки раздает знакомым.

«У меня не вмещается, стоит в гардеробной в коробках, где-то там в доме на чердаке уже», — посетовала она.

В 2023 году певец Александр Панайотов также признавался, что является шопоголиком. Он раскрывал, что никогда не смотрит на ценник, если ему понравилась вещь. Из-за этого, подчеркивал артист, он нередко совершает «безрассудные» покупки.

Также Панайотов отмечал, что находится «на полпути» к тому, чтобы посоревноваться с Филиппом Киркоровым по количеству одежды в гардеробе. Он назвал шопоголизм болезнью.

В августе психолог Юлия Харитонова дала советы, которые помогут справиться с шопоголизмом. Эксперт считает, что контролирование бюджета и анализ трат помогут справиться с привычкой делать спонтанные и необдуманные покупки.

Ранее стало известно, что Киркоров потратил больше миллиона рублей на торт в виде пантеры.