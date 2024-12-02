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Киркоров потратил больше миллиона рублей на торт в виде пантеры

Кондитер Синицкая заявила, что цена торта Киркорова составила более 1 млн рублей

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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кондитер Марина Синицкая сообщила сайту «Страсти», что приготовила торт стоимостью больше 1 млн рублей на презентацию клипа «Черная пантера» Филиппа Киркорова .

«Мы создали на торте целое шоу — сладкое электричество. Для его приготовления нужны были редкие материалы, которые трудно найти. <...> Всю Москву перерыли в поисках», — поделилась женщина.

По словам Синицкой, итоговый вес кондитерского изделия составил 50 кг при цене 5 тыс. рублей за 1 кг. Таким образом, только торт обошелся Киркорову в 250 тыс. рублей. Дополнительные 800 тыс. рублей исполнитель отдал за декор.

«Мой самый большой страх был, что из-за тяжести торта весь каркас пантеры рухнет, и она распадется по частям. К счастью, пантера доехала на мероприятие, и там все прошло на ура. Филипп был в восторге!» — также рассказала кондитер.

29 ноября состоялась презентация музыкального ролика «Черная пантера» Филиппа Киркорова. Его хронометраж составил 25 минут. Клип, рассказывал певец, вдохновлен блокбастерами в стиле бондианы. В его создании приняли участие Ольга Бузова, Марина Федункив, Ани Лорак и другие звезды.

Ранее рэпер Тимати похвастался картиной за 66 млн рублей.

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