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Психолог дала советы, которые помогут справиться с шопоголизмом

Психолог Харитонова: анализ трат поможет справиться с шопоголизмом

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Контролирование бюджета и анализ трат помогут справиться с шопоголизмом — привычкой делать спонтанные и необдуманные покупки. Об этом РИАМО рассказала психолог Юлия Харитонова.

Она также посоветовала использовать наличные и снимать в банкомате только ту сумму, которая требуется для покупки. Помимо этого, рекомендуется сократить число подписок на онлайн-магазины.

«Кстати, стратегия ожидания может дать свои плоды. Если отложить совершение покупки на неделю, то в течение этого времени желание сделать ее может значительно сократиться или вовсе пропасть, так как человек поймет, что выбранная вещь ему не нужна», — отметила Харитонова.

Можно также попросить близких помочь контролировать покупки. Если эти советы не помогают, стоит обратиться за профессиональной помощью, заключила психолог.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого советовала разобраться в своих потребностях, определить цели и приоритеты в жизни, чтобы избавиться от шопоголизма. По ее словам, необходимо найти альтернативные способы удовлетворения, не связанные с покупками.

Ранее психолог рассказал, почему у людей формируется шопоголизм.

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