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Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в эфире Первого канала

Минкультуры РФ: балет «Щелкунчик» покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала

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Дамир Юсупов/Большой театр

Новогодний балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минкультуры.

Трансляция состоится 31 декабря в 12:00 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что в российских кинотеатрах впервые покажут прямой эфир балета «Щелкунчик». Балет покажут 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 более чем в 100 кинотеатрах России.

Также 31 декабря VK Видео запустит свою трансляцию представления в 20:00.

25 ноября Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начались 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Билеты на первое представление сезона, запланированное на 17 декабря, раскупили за 2 минуты.

По данным ТАСС, значительная часть билетов на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре России была распределена среди социальных учреждений Москвы и других регионов страны.

Ранее в Госдуме раскритиковали цены на билеты в Большой театр.

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