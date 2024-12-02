Балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в эфире Первого канала

Новогодний балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минкультуры.

Трансляция состоится 31 декабря в 12:00 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что в российских кинотеатрах впервые покажут прямой эфир балета «Щелкунчик». Балет покажут 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 более чем в 100 кинотеатрах России.

Также 31 декабря VK Видео запустит свою трансляцию представления в 20:00.

25 ноября Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начались 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Билеты на первое представление сезона, запланированное на 17 декабря, раскупили за 2 минуты.

По данным ТАСС, значительная часть билетов на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре России была распределена среди социальных учреждений Москвы и других регионов страны.

Ранее в Госдуме раскритиковали цены на билеты в Большой театр.