Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памятник на могиле Романа Трахтенберга не могут восстановить три месяца

Памятник на могиле актера Трахтенберга упал и раскололся

close
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге упал и раскололся памятник на могиле актера Романа Трахтенберга. Его не могут восстановить уже три месяца, пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Плита крепилась на четырех анкерах, которые сгнили и, не выдержав веса плиты, сломались. Это не вандализм», — объяснили в комитете.

В комитете обрушение памятника назвали «самопроизвольным падением». Его установкой занималась сторонняя организация. Очевидцы рассказали, что неизвестные собрали обломки плиты и сложили ее рядом с могилой. О разрушении плиты уже уведомлена специализированная служба.

В Петербурге уход за могилами, как правило, осуществляют близкие родственники: они должны ремонтировать сооружения и убирать мусор. Кроме того, можно заключить договор с администрацией кладбища для выполнения этих обязанностей.

Российского актера, шоумена и телеведущего Романа Трахтенберг не стало 20 ноября 2009 года после сердечного приступа, произошедшего во время эфира его шоу «Трахты-Барахты» на радио «Маяк».

Ранее с могилы Светланы Светличной исчез портрет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами