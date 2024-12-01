Памятник на могиле Романа Трахтенберга не могут восстановить три месяца

В Санкт-Петербурге упал и раскололся памятник на могиле актера Романа Трахтенберга. Его не могут восстановить уже три месяца, пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Плита крепилась на четырех анкерах, которые сгнили и, не выдержав веса плиты, сломались. Это не вандализм», — объяснили в комитете.

В комитете обрушение памятника назвали «самопроизвольным падением». Его установкой занималась сторонняя организация. Очевидцы рассказали, что неизвестные собрали обломки плиты и сложили ее рядом с могилой. О разрушении плиты уже уведомлена специализированная служба.

В Петербурге уход за могилами, как правило, осуществляют близкие родственники: они должны ремонтировать сооружения и убирать мусор. Кроме того, можно заключить договор с администрацией кладбища для выполнения этих обязанностей.

Российского актера, шоумена и телеведущего Романа Трахтенберг не стало 20 ноября 2009 года после сердечного приступа, произошедшего во время эфира его шоу «Трахты-Барахты» на радио «Маяк».

Ранее с могилы Светланы Светличной исчез портрет.