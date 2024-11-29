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С могилы Светланы Светличной исчез портрет

Портрет актрисы Светличной пропал с ее могилы

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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

С могилы Светланы Светличной исчез большой портрет актрисы. Об этом рассказал блогер Андрей Фрол на своем YouTube-канале.

От большого портрета Светличной, который демонстрировали во время церемонии прощания с актрисой, осталась рамка. Фрол сделал предположение, что фотография испортилась из-за дождя.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Прощание с артисткой прошло 20 ноября.

Накануне подруга актрисы Светланы Светличной Людмила Даниловцева вспомнила, как звезде пришлось зарабатывать в 90-е.

Ранее стало известно, как Светличная относилась к пиару.

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