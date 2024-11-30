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ОМОН с собаками ворвался на концерт рэпера Mayot в Петербурге

SHOT: в Петербурге ОМОН прервал концерт рэпера Mayot из-за поиска наркотиков

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Телеграм-канал «MAYOT»

В Санкт-Петербурге ОМОН с собаками прервал концерт рэпера Mayot сразу после начала, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает Telegram-канал, силовики с собаками искали наркотики. Посетители готовятся, что их будут проверять на наличие и употребление запрещенных веществ.

По данным «Осторожно, новости», сейчас в клуб Base на Кондратьевском проспекте посетителей не пускают, у входа в заведение стоят автозаки.

В ночь на 30 ноября ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы. В Mono силовики нагрянули около 1:30 и начали уводить посетителей в автозаки. В Arma гостей заведения укладывали лицом в пол. При этом в первом клубе раньше проходили «тематические» вечеринки, а на вечер 30 ноября было запланировано маски-шоу. В бывшем «Мутаборе» собирались устроить вечеринку Delta.

В МВД позднее объяснили, что в одном из клубов на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), и при проверке заведения были изъяты «смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».

Ранее в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ.

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