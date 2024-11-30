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ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы

Посетители клубов Москвы сообщили, что ОМОН неожиданно пришел на вечеринки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В столичные клубы Mono и Arma (бывший «Мутабор») пришли сотрудники ОМОНа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на посетителей заведений.

По их словам, в Mono силовики нагрянули около 1:30 и начали уводить посетителей в автозаки. В Arma гостей заведение укладывали лицом в пол.

Согласно публикации, в первом клубе раньше проходили «тематические» вечеринки, а на вечер 30 ноября было запланировано маски-шоу. В бывшем «Мутаборе» собирались устроить вечеринку Delta. Конкретная причина рейдов не уточняется.

В конце октября в Екатеринбурге полиция пришла в ночные клубы и проверила данные мужчин. Как писали местные СМИ, десятки сотрудников правоохранительных органов ночью ворвались в заведения и «стали гнать посетителей к выходу». При этом девушек отпускали, а у мужчин фотографировали документы. По словам очевидцев, в Duty Free задержали несколько человек, среди них были мигранты и несовершеннолетние. Правоохранители в балаклавах «вели себя агрессивно и расталкивали ничего не понимающих людей».

В МВД объяснили происходящее «профилактическими мероприятиями», целью которых было поддержание общественного порядка, выявление преступлений и пресечение правонарушений.

Ранее полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге.

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