«В рот не попало»: в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ

Общественники призвали Минкульт РФ запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. Они усмотрели в ней пропаганду ЛГБТ* из-за фразы «по усам текло, а в рот не попало», сообщает SHOT. Какая конкретно организация обратилась в ведомство с жалобой, не утоняется. В Госдуме предложение общественников назвали «кретинизмом» и заявили, что это точка зрения «чудиков». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Общественники потребовали запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина из-за якобы наличия в произведении пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, представители общественного движения обратились с заявлением в министерство культуры РФ. Они считают, что фраза поэта «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый смысл и пропагандирует гомосексуальные связи.

Представители какого именно движения обратились в Минкульт, SHOT не уточняет. Само ведомство пока не подтверждало получение жалобы и никак ее не комментировало.

По мнению адвоката Александра Добровинского, чтобы лучше понимать, о чем писал Пушкин, нужно знать русский культурный код и больше читать произведения классиков.

«Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мертвых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — заявил Добровинский.

«Осеннее обострение»

На призыв запретить сказку уже отреагировали в Госдуме. Первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что у общественников, усмотревших в произведении пропаганду ЛГБТ, осеннее обострение. Саму жалобу депутат назвал «кретинизмом» и пристыдил СМИ, которые уделили ей слишком много внимания.

«В период осеннего обострения какой-то человек потребовал запретить сказку Пушкина, потому что он нечто там усмотрел. И теперь мы всей страной будем это обсуждать. У нас ненормальных много», — подчеркнул Шолохов.

Парламентария поддержал его коллега, зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» депутат заявил, что весной и осенью общественникам кажется гораздо больше, чем летом и зимой.

«Общественники — это просто люди, которые могут заблуждаться. Иногда сталкиваешься с некоторыми общественниками и волосы дыбом встают, что им там кажется. То у одних штаны узкие, то у других по усам что-то течет. Надо не обращать на это внимание, это не часть какой-нибудь дискуссии, это точка зрения чудиков.

Мы всегда в России терпимо относились к чудикам. Относиться надо к подобным предложениям с милосердием», — сказал Милонов.

Что еще требовали общественники

Летом 2023 года активисты из Курска предложили запретить трансляции в торговых центрах и публичных местах зарубежной музыки и песен недружественных стран. Об этом рассказал омбудсмен Курской области Владимир Фирсов, который поддержал данную инициативу.

«Продолжают поступать обращения жителей Курска, которые возмущены фактами неуважительного отношения к русской культуре и требуют прекращения трансляции в публичных местах и торговых центрах музыки, песен недружественных стран, спонсирующих нацизм. Поступило новое коллективное обращение (более 30 подписей) от ветеранов боевых действий из Курска», — сообщил тогда Фирсов.

Омбудсмен отметил, что отраслевым комитетам и министерствам Курска и Курской области следует задуматься над репертуаром не только музыкальных произведений в торговых центрах, но и пересмотром репертуара художественных фильмов в кинотеатрах города. Фирсов заявил, что «с учетом чрезвычайной важности вопроса, необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» он поддержал мнение жителей и обратился в органы власти.

В 2023 году общественники также требовали проверить на пропаганду ЛГБТ и лишить российского гражданства певицу Наталью Орейро. Обращения в Генпрокуратуру и МВД написали активисты сибирской группы «Радетель». По их мнению, артистка осознанно и целенаправленно продвигает нетрадиционные ценности. Например, 2 ноября 2023 года она выступила с голой грудью на ЛГБТ-празднике в Аргентине.

Кроме этого, «Радетель» в 2024 году обратился к Филиппу Киркорову, попросив певца покинуть российский шоу-бизнес, обвинив его в нарушении закона, аморальном поведении и развращении молодежи и детей. Последним «аморальным» поступком, по мнению активистов, стало появление Киркорова на YouTube-шоу Димы Масленникова, где певец произнес шутку «Котик-котик, дай мне в ротик».

Активисты движения «Сорок сороков» также потребовали проверить артиста на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних после этой фразы.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в ответ на жалобу посоветовал активистам запретить Пушкина и музеи с голыми мужчинами.

«Люди видят то, что они хотят видеть, и слышат то, что они хотят слышать. Они в этих выражениях, картинах, скульптурах находят именно то, что их притягивает. Если этих людей притягивает все, что связано с гомосексуализмом, мне их жаль. Потому что я другого плана человек. Поэтому видят и видят. Еще раз говорю, надо запретить Пушкина», — сказал он.

На данный момент ни одно из вышеперечисленных требований и предложений общественников так и не было удовлетворено.