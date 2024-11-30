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Олег Майами поднял гонорар после поцелуя с Бузовой

SHOT: певец Олег Майами повысил цену за корпоратив до 2,8 млн рублей

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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Майами поднял гонорар на 800 тыс. рублей перед Новым годом — и теперь его выступление на корпоративе стоит 2,8 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, Майами также просит в райдере номер в отеле, где есть тренажерный зал, ПП-продукты, PlayStation с установленной игрой FIFA, чистые листы с маркерами и зеркало.

SHOT отмечает, что Майами запрещает упоминать в афишах о его участии в проекте «Дома-2» и юмористическом шоу «Что было дальше?».

После выпуска ЧБД Майами пришлось извиняться перед комиком Сергеем Детковым в 2019 году. Музыкант протянул правую руку, чтобы поздороваться юмористу, у которого с рождения нет левой руки до предплечья.

В середине ноября Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на концерте в честь 8-летия сольной музыкальной карьеры артистки. На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек «Такси». Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

Ранее появились подробности скандала с Якубовичем на шоу «Что было дальше?».

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