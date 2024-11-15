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Ольга Бузова и Олег Майами поцеловались

Рэпер Олег Майами поцеловал Ольгу Бузову на концерте

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buzovaolga_news/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на концерте в честь 8-летия сольной музыкальной карьеры артистки. Видео публикует «СтарХит» в своем Telegram-канале.

На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек «Такси». Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

На концерт рэпер пришел с букетом цветов, который подарил своей коллеге. Перед появлением Майами, заявляет сайт «Страсти», Бузова сильно нервничала, поскольку «очень ждала» музыканта. Также артистка рассказала изданию, что ее с Майами связывает «очень длинная история» — знаменитости знакомы еще с телепроекта «Дом-2».

«И я всегда очень внимательно наблюдала за его карьерой, его жизнью. В этот раз инициативу [на создание дуэта] проявил мужчина. Я люблю, когда мужчина берет все в свои руки. Это было его предложение. Я подумала, почему бы и нет», — поделилась она.

Слухи о романе Бузовой и Майами появились в начале ноября — они были связаны с клипом на песню «Такси», где артисты сыграли влюбленную пару. Поклонники заподозрили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольный трек «Под звуки поцелуев».

Певица была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее стало известно, кто живет в трехуровневой квартире Леонтьева в Москве.

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