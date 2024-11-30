Появились подробности скандала с Якубовичем на шоу «Что было дальше?»

Телеведущий Леонид Якубович на шоу «Что было дальше?» (ЧБД) несколько раз просил ведущих перестать перебивать его во время рассказа истории.

Суть ЧБД заключается в том, что пятеро комиков слушают истории знаменитых гостей и пытаются угадать ее финал. Параллельно юмористы подкалывают приглашенную звезду и шутят.

«Давайте договоримся так: я расскажу историю, но один раз перебьют и вы финал не узнаете. <...> Вы просили рассказать историю? Ну и заткнитесь», — возмутился Якубович.

Выслушав версии юмористов, Якубович встал и пожал руки ведущим на прощание. Он не думал раскрывать свое окончание истории до тех пор, пока зрители не уговорили его рассказать реальный финал своими аплодисментами.

Телеведущий усадил одного из ведущих на стул, чтобы тот замолчал, и начал произносить: «Ребята, во всяком деле...» Но снова Якубович передумал и ушел со сцены, поскольку юмористы стали ему мешать.

25 ноября появилось видео в Telegram-канале ЧБД, как Якубович покидает студию, заявляя, что ему не дали рассказать историю. В посте сообщается, что съемки нового выпуска «закончились скандалом».

Недавно стало известно, что актер Никита Кологривый отказался от своих слов об актерских талантах Ивана Янковского на шоу «Что было дальше?».

Ранее сообщалось, что Якубович отказался сбривать усы за 10 миллионов рублей.