Стало известно, кто из звезд крестил сына Марины Федункив

Певец Филипп Киркоров заявил, что стал крестным отцом сына актрисы и комикессы Марины Федункив. Его слова передает NEWS.ru.

Киркоров поговорил с журналистами вместе с Федункив на премьере своего клипа «Черная пантера». Исполнитель также сообщил актрисе, что СМИ задают ему вопросы только о ней.

27 ноября Марина Федункив подтвердила, что родила первенца в 53 года. Она подчеркнула, что рожала сама, а ее супруг — итальянский бизнесмен Стефано Маджи — присутствовал на родах в России.

Также актриса сообщала, что продолжит карьеру после рождения ребенка. Знаменитость приняла это решение из-за боязни стать «домохозяйкой и наседкой над ребенком». По словам актрисы, она не откажется от работы, чтобы держать себя в тонусе и оставаться молодой.

В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения у директора актрисы. В конце июля актриса признавалась, что стала более эмоциональной после замужества.

Ранее актриса Анна Пересильд заявила, что загадает в Новый год мир во всем мире.