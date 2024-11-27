Федункив ответила, приостановит ли она карьеру после рождения ребенка

Актриса и комикесса Марина Федункив призналась, что не собирается приостанавливать свою карьеру после рождения ребенка, несмотря на то, что ее финансовые возможности это позволяют. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, такое решение принято на фоне ее страха превратиться в «домохозяйку и наседку над ребенком». Актриса добавила, что хочет держать себя в тонусе и оставаться молодой, поэтому хочет работать.

«Большинство женщин успешно совмещают работу и уход за детьми, я что, особенная какая-то? Мы обсудили со Стефано и с моей командой, что теперь будем тщательнее отбирать проекты. Работы будет чуть меньше, потому что важные моменты взросления ребенка я пропускать не собираюсь ни в коем случае. В этом году, например, отказалась выступать в новогоднюю ночь. А вот несколько предновогодних корпоративов все-таки проведу», — поделилась Федункив.

Она добавила, что продолжит сниматься в фильме «Равиоли Оли», проекте «Мендельсон» и ряде других проектов.

27 ноября Марина Федункив подтвердила, что родила первенца в 53 года. В 2021 году она вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса познакомилась с ним на дне рождения у своего директора. Федункив рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

Ранее Федункив рассказала о сложностях беременности и родов в 53 года.