«Мир во всем мире»: дочь Пересильд раскрыла новогоднее желание

Актриса, дочь заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд Анна раскрыла свое новогоднее желание. Девушку цитирует Voice.

«У меня с самого детства есть мечта, я ее загадываю из года в год — это мир во всем мире, чтобы у всех все было хорошо», — поделилась звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на одной из недавних церемоний вручения премий.

По словам Анны Пересильд, она будет праздновать Новый год дома, с семьей, потому что хочет в праздник спокойствия и тишины.

«У меня дедушка всегда готовит холодец. Это одна из наших традиций», — говорит актриса.

Кроме того, Анна Пересильд рассказала, как избежала звездной болезни.

Старшей дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя 15 лет. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сделавшем девушку знаменитой, она исполнила роль Айгуль.

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