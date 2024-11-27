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53-летняя Марина Федункив родила первенца: «Сбылась моя большая мечта»

Актриса Марина Федункив подтвердила, что родила сына в 53 года

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Личный архив Марины Федункив

Актриса и комикесса Марина Федункив подтвердила kp.ru, что родила первенца в 53 года.

«Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива», — поделилась она.

По словам юмористки, она скрывала беременность, поскольку не хотела, чтобы ее дергали. Федункив рассказала, что основательно готовилась к вынашиванию ребенка — консультировалась с врачами, бросила курить и полностью исключила алкоголь.

В последние полтора месяца беременности она перестала работать. Актриса призналась, что на отказе от активностей в этот период настоял ее супруг, а ей не удалось его переспорить.

Федункив рожала в России, муж присутствовал на родах. Актриса вспомнила, что испытывала бесконечное счастье, увидев сына.

«И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже», — поделилась знаменитость.

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Она познакомилась с ним на дне рождения у своего директора. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

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