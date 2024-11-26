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Боня похвасталась подарком от мужчины за 2 млн рублей: «Я заслужила!»

Блогерша Боня заявила, что друг подарил ей часы Cartier за 2 млн рублей к юбилею

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Блогерша Виктория Боня показала kp.ru подарок, который телеведущей сделал друг накануне ее 45-летия.

По словам Бони, изначально она сама намеревалась приобрести часы Cartier за 2 млн рублей, поэтому заказала их. Потом блогерша пришла в бутик вместе со своим другом, чтобы забрать и оплатить товар, но мужчина избавил ее от необходимости тратить деньги. Он купил Боне часы, чтобы таким образом сделать ей подарок к юбилею.

«Часики стоили примерно 2 млн рублей. Но для Cartier это не очень дорого. Но я заслужила, я была на восьмитысячнике!» — отметила блогерша.

24 ноября Боня заявляла, что не пустит в свою жизнь «нищебродов». Под этим словом телеведущая имела ввиду не только финансовый достаток, но тех мужчин, которые «себя еще не нашли».

Виктория Боня больше двух лет состояла в отношениях с бизнесменом Русланом Гасановым, который официально был женат на другой женщине. Долгое время знаменитости скрывали свой роман, но в октябре 2023 года стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. В феврале 2024 года Боня объявила о расставании с предпринимателем.

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