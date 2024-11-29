Бывший муж попытался задобрить Лерчек цветами

Бывший муж блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) попытался задобрить ее цветами на съемках шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщила «Газете.ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

В новом выпуске шоу Лерчек получит букет роз от бывшего мужа, но подарок ее не слишком обрадует. Она отметила, что хотела бы получить привет в личном сообщении, а не на глазах всей аудитории канала.

«Это просто цветы, которые в таком климате скоро завянут. Шансов вернуть меня — нет! Этого никогда не будет. Я не хочу продолжения этих отношений», — сказала она.

Сейчас Чекалина находится под домашним арестом, съемки шоу проходили ранее. 4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее блогерам продлили арест.