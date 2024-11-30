Макаревич обратился к Бородину после новости об имуществе в России: «Если найдете — дарю»

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) назвал «чудом расчудесным» информацию о том, что у него есть 70 объектов недвижимости в России, за которые он получает «бешеные деньги». Ролик опубликован в VK-сообществе музыканта.

«Господин Бородин, если найдете хоть один — дарю, ваш», — пообещал музыкант.

28 ноября руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что у Макаревича есть в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.

Затем эту новость прокомментировал пресс-секретарь Макаревича Антон Чернин фразой: «Фантазии какие-то». Он призвал Бородина объяснить, откуда он взял «такую огромную цифру».

Продюсер Сергей Дворцов, в свою очередь, заявил, что у Макаревича была возможность приобрести большое количество недвижимости. Он раскрыл, что музыкант зарабатывал на своих выступлениях от 6 до 8 млн рублей в России.

После начала СВО Андрей Макаревич уехал из России. Вместе с супругой Эйнат Кляйн он переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее сообщалось, что у «королевы марафонов» Блиновской полностью исчез долг в 1,5 млрд рублей.