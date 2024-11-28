В России назвали число принадлежащих Макаревичу объектов недвижимости

Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) может являться собственником около 70 объектов недвижимости на территории России. Об этом руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил интернет-изданию NEWS.ru.

Активист подчеркнул, что музыкант, находясь в странах НАТО, дискредитирует курс России, президента РФ Владимира Путина и все, что связано со специальной военной операцией (СВО). По мнению Бородина, давно нужно было принять поправку в законодательство о зачислении доходов иностранных агентов на специальный счет, чтобы парализовать им все способы зарабатывать в России.

Глава ФПБК выразил уверенность, что детей иноагентов должна постигнуть участь их родителей. Можно сделать исключение лишь для тех, кто «будет отдавать долг родине». Так, Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону СВО.

15 ноября сообщалось о признании Макаревича в том, что он скучает по природе России.

Ранее телеведущая Лазарева призналась, что лишилась дома после отъезда из России.