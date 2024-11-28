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Раскрыт гонорар Андрея Макаревича до начала СВО

Продюсер Дворцов: Андрей Макаревич получал 8 млн рублей за концерт в России

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Илья Питалев/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил Aif.ru, что фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) зарабатывал на своих выступлениях от 6 до 8 млн рублей в России.

Недавно появилась информация, что Макаревич является собственником около 70 объектов недвижимости на территории РФ. Продюсер Дворцов считает, что у Макаревича была возможность приобрести такое количество недвижимости на фоне больших гонораров.

Эксперт не исключил, что Макаревич попытается избавиться от российских владений, поскольку у него закончатся накопления за границей.

«Он может втайне пытаться что-то вывозить из России или просить кого-то продавать то, что у него осталось, и перечислять затем ему деньги за рубеж», — заявил продюсер.

После начала СВО Андрей Макаревич уехал из России. Вместе с супругой Эйнат Кляйн он переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

15 ноября музыкант признался, что скучает по природе России. Он заявил, что в Израиле «природа чудесная, но совершенно другая».

Ранее стало известно, что в Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле.

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