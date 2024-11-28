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Представитель Макаревича назвал фантазией новость о 70 объектах недвижимости

Пресс-секретарь Чернин заявил, что количество имущества Макаревича преувеличено

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пресс-секретарь музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Антон Чернин назвал преувеличенной информацию о 70 объектах недвижимости артиста в России. Об этом он сообщил «Абзацу».

«Я не знаю, откуда вообще взялась такая информация. Фантазии какие-то. Я не в курсе о точном количестве недвижимости у Андрея Вадимовича», — заявил представитель певца.

Накануне руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что у Макаревича есть в собственности около 70 объектов недвижимости на территории России.

Представитель Макаревича во время беседы с «Абзацем» понадеялся, что Бородин объяснит, откуда он взял «такую огромную цифру».

Недавно продюсер Сергей Дворцов заявил, что у Макаревича была возможность приобрести большое количество недвижимости. Он раскрыл, что музыкант зарабатывал на своих выступлениях от 6 до 8 млн рублей в России.

После начала СВО Андрей Макаревич уехал из России. Вместе с супругой Эйнат Кляйн он переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее стало известно, что комик Алексей Щербаков поднял цены на корпоратив к Новому году.

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