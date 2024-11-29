Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У «королевы марафонов» Блиновской полностью исчез долг в 1,5 млрд рублей

SHOT: блогерша Блиновская больше ничего не должна ФНС

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

У блогерши, так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской полностью исчез полуторамиллиардный долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Издание обратило внимание на то, что Блиновская, в настоящее время находящаяся в СИЗО, в данный момент ничего не должна российской налоговой.

В беседе с изданием налоговый юрист Блиновской заявил, что не понимает, как это произошло.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей.

22 ноября 2024 года стало известно, что Федеральная налоговая служба России ликвидировала индивидуальное предприятие «королевы марафонов» Блиновской в связи с банкротством.

Ранее на коттедж Блиновской за 750 миллионов рублей нашли покупателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами