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Никита Кологривый отказался от своих слов об Иване Янковском: «Там все нарезали»

Актер Никита Кологривый назвал Ивана Янковского очень профессиональным актером

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Никита Кологривый отказался от своих слов об актерских талантах Ивана Янковского на шоу «Что было дальше?».

«Янковский очень профессиональный актер. Там все нарезали, это не я был», — заявил артист.

Также Кологривый раскрыл причину скандала на телешоу «Закрытый показ» Александра Гордона — в феврале актер покинул студию во время эфира, поскольку ему не понравились высказывания телеведущего.

«Мне сказали, что я еду на интервью. Будем обсуждать фильм, забыл как он называется («Подельники». — прим. «Газеты.Ru»). А я захожу и вижу, что попал на ток-шоу», — вспомнил актер.

В апреле Никита Кологривый во второй раз усомнился в профессионализме актера Ивана Янковского. Он возмущался, что Янковский не проходил кастинг в сериал «Слово пацана», хотя его героя могли бы сыграть многие ребята-актеры. Также артист заявлял, что Янковский не сможет «переплюнуть» своего деда Олега.

Недавно актер Юрий Стоянов назвал эффектом Кологривого то, когда «славы больше, чем ума». В то же время Стоянов признавался, что считает молодого коллегу великолепным артистом. Он отмечал, что у Кологривого «совершенно великолепная» актерская природа.

Ранее стало известно, что Хабенский дебютировал как театральный режиссер.

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