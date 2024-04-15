Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кологривый опять усомнился в актерских талантах Янковского: «Мало Вов Адидасов?»

Актер Кологривый заявил, что Янковский попал в «Слово пацана» без кастинга

close
100%
START

Актер Никита Кологривый в интервью Лауре Джугелии вновь усомнился в актерских талантах Ивана Янковского.

«А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — возмутился Кологривый.

При этом сам Кологривый признался, что проходил достаточно долгий кастинг ради участия в проекте Жоры Крыжовникова. Он убежден, что Янковский не сможет «переплюнуть» своего деда Олега Янковского, но уточнил, что актер импонирует ему как друг.

Кологривый неоднократно оказывался в центре скандала. В этом году он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого высмеял талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу коллег из «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Никита Кологривый рассказал о психологических проблемах перед дебошем в кафе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами