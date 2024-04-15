Кологривый опять усомнился в актерских талантах Янковского: «Мало Вов Адидасов?»

Актер Никита Кологривый в интервью Лауре Джугелии вновь усомнился в актерских талантах Ивана Янковского.

«А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — возмутился Кологривый.

При этом сам Кологривый признался, что проходил достаточно долгий кастинг ради участия в проекте Жоры Крыжовникова. Он убежден, что Янковский не сможет «переплюнуть» своего деда Олега Янковского, но уточнил, что актер импонирует ему как друг.

Кологривый неоднократно оказывался в центре скандала. В этом году он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого высмеял талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу коллег из «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Никита Кологривый рассказал о психологических проблемах перед дебошем в кафе.