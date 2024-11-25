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Стоянов объяснил «эффект Кологривого»: «Славы больше, чем ума»

Юморист Юрий Стоянов назвал Кологривого великолепным артистом

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Актер и юморист Юрий Стоянов объяснил в «Шоу Воли» «эффект» Никиты Кологривого.

«Эффект Кологривого» — это когда славы больше, чем ума», — заявил артист.

Стоянов уточнил, что Кологривому и не надо быть мыслителем. По мнению комика, артист не должен думать, а должен чувствовать. Актер считает, что думать надо режиссеру, а задача актера — «умно чувствовать». Юморист назвал Кологривого великолепным артистом.

«Он очень хороший внутренний артист. У него актерская природа совершенно великолепная! Но слишком много свалившегося внимания вдруг после какой-то работы некой… Ну повело!» — рассказал артист.

Стоянов уточнил, он не знает, как бы себя повел на месте Кологривого. Комик получил наибольшую известность после 40 лет. Юморист не исключает, что у него могло бы «снести башню» в случае успеха в молодости.

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. 21 марта актер попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

Ранее агент Кологривого высмеяла слухи об отказе актера летать на «Суперджете».

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