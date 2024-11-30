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Хабенский дебютировал как театральный режиссер

Константин Хабенский поставил в МХТ им. Чехова пьесу «Чайка»

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Народный артист РФ, актер Константин Хабенский дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив на сцене МХТ им. Чехова «Чайку».

«Чайка» — знаковая пьеса, с которой началось великое шествие МХТ по всему миру. Поэтому «Чайка» должна быть в афише нашего театра обязательно. Ее ставили много раз, по-разному, с разными акцентами. На сегодняшний день так сложились обстоятельства, что мне кажется, что я в силах, и знаю, о чём должна быть наша «Чайка», — рассказал Хабенский накануне премьеры чеховской пьесы.

По его словам, героями постановки являются женщины, а в центре повествования находятся их любовь, внимание и тепло к мужчинам. В спектакле речь пойдет о «нормальном человеческом эгоизме», который в юности дополняет максимализм. Хабенский отметил, что с ним работает «прекрасная команда», в том и числе сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова и композитор Леонид Федоров.

Премьерные показы пройдут 30 ноября и 1 декабря на основной сцене театра.

Ранее актер Гела Месхи вспомнил о совете Хабенского, который изменил его карьеру.

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