Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров об отношении детей к финансам: «Считают каждую денежку»

Певец Филипп Киркоров признался, что не балует своих детей

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров рассказал, что не балует своих детей. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Киркоров отметил, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин знают цену своим деньгам. По словам артиста, его дети получают карманные деньги только с праздников.

«Потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Поэтому они сейчас считают каждую денежку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую», — поделился исполнитель.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В июне Киркоров рассказал, что не стоит ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года. Артист объяснил, что в это время будет сниматься в полнометражном фильме. Певец примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Киркоров также добавил, что устал путешествовать по городам с концертами.

Ранее звезда «Маски» заявила о желании сняться в кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами