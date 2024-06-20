Киркоров об отношении детей к финансам: «Считают каждую денежку»

Певец Филипп Киркоров рассказал, что не балует своих детей. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Киркоров отметил, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин знают цену своим деньгам. По словам артиста, его дети получают карманные деньги только с праздников.

«Потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Поэтому они сейчас считают каждую денежку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую», — поделился исполнитель.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В июне Киркоров рассказал, что не стоит ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года. Артист объяснил, что в это время будет сниматься в полнометражном фильме. Певец примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Киркоров также добавил, что устал путешествовать по городам с концертами.

Ранее звезда «Маски» заявила о желании сняться в кино.