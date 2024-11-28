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Олег Майами об Ольге Бузовой: «Она будет прекрасной мамой»

Рэпер Майами: Бузова будет прекрасной мамой

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Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Олег Майами заявил, что певица Ольга Бузова будет прекрасной матерью. Так он прокомментировал ее слова о том, что в 2025 году она планирует выйти замуж и родить ребенка, передает «Пятый канал».

«Оля будет прекрасной мамой, я в этом уверен. Она этого ждет. Она к этому готова», — сказал Майами.

При этом он уточнил, что его не связывает романтическая история с певицей. По его словам, сейчас их связывает только дружба. По его словам, пока Бузова находится в поисках любви. Сам рэпер добавил, что не готов к семье и не представляет себя семейным человеком.

«Выбрал людей. Я как будто бы готов всю жизнь, пока не задохнусь, работать для людей», — подчеркнул он.

В середине ноября Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на концерте в честь 8-летия сольной музыкальной карьеры артистки. На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек «Такси». Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

После этого Ольгу Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы. Певица приехала в салон с командой и примерила несколько образов, которые подобрали ей консультанты бутика. Источник сообщил «СтарХиту», что ряд платьев Бузовой «особо приглянулись».

Ранее мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году.

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