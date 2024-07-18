Стало известно, сколько стоит обучение детей Киркорова в Дубае

Певец Филипп Киркоров тратит на обучение своих детей, Аллы-Виктории и Мартина, 11 млн рублей в год. Об этом сообщает kp.ru.

Издание выяснило, что наследники исполнителя учатся на полном пансионе в международной Swiss International Scientific School в Дубае. Воспитанники этого учебного учреждения живут в номерах до двух человек в условиях, «как в пятизвездочном отеле».

После уроков дети посещают кружки, экскурсии, занятие по профориентации и прочее. На территории школы есть 50-метровый бассейн, футбольное поле, теннисные корты, музыкальные и танцевальные студии.

До этого дети Киркорова учились в частной школе в Подмосковье, где обучение стоит до 1,5 млн рублей в год. В новом учебном учреждении цены выше: 5 млн 589 тыс. рублей в год за одного ребенка. Эта цена может увеличиваться, поскольку в нее не входят расходы по типу экскурсий, медицинской страховки и проч.

Филипп Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

Ранее суд прекратил дело Киркорова против Жигаловой.