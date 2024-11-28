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Слава КПСС провалился под лед в парке: «Хорошо, что курточка на плаву держала»

Рэпер Слава КПСС рассказал, что провалился под лед во время прогулки в парке

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Кадр из видео/СЛАВА КПСС/Youtube

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов – настоящее имя) рассказал в своем Telegram-канале, что провалился под лед во время прогулки в парке.

Артист гулял на свежем воздухе, репетируя рэп. В какой-то момент он решил спуститься со склона к асфальту — но тот оказался озером.

«И просто падаю в озеро. Хорошо, что курточка из гусиного пуха меня на плаву держала. Я выкарабкался», — заявил Машнов.

Музыкант посоветовал подписчикам внимательно смотреть под ноги, поскольку «все вещи в мире могут оказаться не тем, чем кажутся».

24 ноября стало известно, что Славе КПСС выбил зуб блогер Юрий Хованский. Об этом рассказал сам ютубер в Telegram.

Потасовка случилась на концерте Машнова. Причиной драки Хованский назвал то, что КПСС решил поиграть в Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Других пояснений блогер давать не стал.

В начале сентября на Славу КПСС пожаловались в полицию из-за пропаганды наркотиков. В отдел полиции Кировского района поступила жалоба на клип рэпера «Кайфоград». Музыкальное видео снимали в Таиланде, с рэпером в кадре появляется его возлюбленная Саша Куромушка.

Ранее актриса Надежда Михалкова призналась, что ей стало плохо на съемках из-за горячей ванны.

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