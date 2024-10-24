Хованский выбил зубы Славе КПСС

Блогер Юрий Хованский заявил в Telegram-канале, что выбил зубы рэперу Славе КПСС (Вячеслав Машнов – настоящее имя).

Хованский заявил, что потасовка случилась на концерте Машнова. В результате Слава КПСС лишился зуба. Блогер уточнил, что уже помирился с артистом. Он опубликовал совместное фото с певцом.

«Пришел на концык к Славе, он решил поиграть в Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), но я сразу законтрил его в стиле Нойза. Слава богу, он отделался только зубом, могло и до уголовки дойти. Но мы помирились и снова бро», — заявил блогер.

С сентября 2022 года Хованский вместе с супругой проживает в Сербии. Свой переезд блогер объяснил страхом быть призванным в армию. По его словам, он также предлагал эмигрировать в Сербию своим родителям, но они отказались.

В июле Хованский раскритиковал жизнь в Европе. Он заявил, что в Европе грязнее, чем в России. По мнению блогера, в роликах о путешествиях его коллег видно, что за рубежом много бездомных и наркоманов.

Хованский также рассказал, что смотрел видео про «счастливое детство в Германии». По словам блогера, автор ролика показал детскую площадку, где малыши играли с опилками. Он уверен, что если бы такой ролик был из России – ситуацию бы высмеяли.

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