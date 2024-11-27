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Младшей дочери Михалкова стало плохо на съемках: «Это Страшный суд»

Актриса Михалкова призналась, что ей стало плохо на съемках из-за горячей ванны

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Надежда Михалкова, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, вспомнила о неприятном инциденте на съемках сериала «Первый номер». Об этом сообщает VOICE.

«Меня засунули в горячую ванну и долго там держали. Я спросила, это уже Страшный суд, когда варишься в котле», — поделилась артистка.

Режиссер проекта Клим Козинский пояснил, что в тот момент снимали сцену с Михалковой в компьютеризированном джакузи. Программа в ванне заглючила, из-за чего постоянно лилась горячая вода.

Козинский вспомнил, как долго не мог понять, почему актриса с «каждой секундой становится все более красной».

«Прошел туда, засунул руку в эту ванну — и практически обжег руку. Как я орал! Из-за этой сцены я уволил второго режиссера», — рассказал режиссер.

По словам Козинского, команде проекта пришлось приводить в чувство Михалкову полтора часа, поскольку актрисе было плохо.

У режиссера Никиты Михалкова четверо детей, 11 внуков и один правнук. В браке с актрисой Анастасией Вертинской у постановщика появился сын Степан. Затем режиссер женился во второй раз на модели Татьяне, от которой у него трое детей: Анна, Артем и Надежда.

Ранее стало известно о завершении съемок продолжения сериала «Почка» с актрисой Любовью Аксеновой.

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