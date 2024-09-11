На Славу КПСС пожаловались в полицию из-за пропаганды наркотиков

На рэпера Славу КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) пожаловались в полицию из-за якобы найденной в его клипе пропаганды наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жалоба на клип «Кайфоград» поступила в отдел полиции Кировского района. Клип снимали в Таиланде, с рэпером в кадре появляется его экс-избранница Саша Куромушка.

«Это лето в Кайфограде никогда нам не забыть», — поет Машнов.

Песня попала на компиляцию Славы КПСС «Любимые песни настоящих людей», название которой отсылает к альбому Хаски.

Накануне в России отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму об известном поэте Борисе Рыжем, которого не стало 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. Поэта в «Рыжем» сыграл писатель, актер и вокалист групп «Макулатура» и «Ночные грузчики» Евгений Алехин. Также в картине снялись Евгений Ткачук, Таисия Вилкова, Евгений Серзин и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша — последний сыграл поэта Евгения Евтушенко.

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