Ольга Бузова спровоцировала слухи о грядущей свадьбе

Певицу Ольгу Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы. Об этом сообщает «СтарХит».

По информации издания, певица приехала в салон с командой и примерила несколько образов, которые подобрали ей консультанты бутика. Источник сообщил «СтарХиту», что ряд платьев Бузовой «особо приглянулись».

Недавно стало известно, что рэпер Олег Майами и Ольга Бузова поцеловались на ее концерте-вечеринке. На мероприятии знаменитости исполнили свой недавно вышедший трек «Такси». Под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию, поцеловал, а затем звезды обнялись.

На том же мероприятии Бузова рассказала, что в следующем году планирует выйти замуж и родить ребенка. Еще в августе артистка спровоцировала слухи о помолвке, выложив фотографию с кольцом на безымянном пальце. Ту публикацию Бузова сопроводила фразой: «Конечно, да!»

До этого экс-ведущая телестройки «Дом-2» снялась в объятиях мужчины, тем самым рассекретив свои отношения. Личность самого избранника артистка раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва.

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