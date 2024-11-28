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Юлия Меньшова высмеяла слухи о преподавании в школе мата: «Быстренько насуем»

Телеведущая Меньшова назвала пранком слухи о преподавании в школе мата для женщин

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Сама Меньшова/YouTube

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опровергла в Telegram-канале, что будет преподавать в школе мата для женщин.

Меньшова считает, что слухи об открытии такой школы – пранк и шутка. Она отметила, что адрес учреждения нельзя найти по поиску в интернете. Артистка пошутила, что если кто-то всерьез посягнет на ее честное имя, то она «быстренько насует в панамку» мужских половых органов.

5 ноября президент России Владимир Путин заявил, что мат — это часть русского языка, и добавил, что сквернословие — грех, однако нет людей без грехов. По словам Путина, избавиться от ненормативной лексики можно, если повысить общую культуру.

12 ноября режиссер Сергей Урсуляк выступил против использования ненормативной лексики в кино и театре. Он не стал отрицать, что мат – это неотъемлемая и крайне важная часть языка. Однако он считает, что пользоваться им стоит очень аккуратно.

Урсуляк считает, что мат в искусстве можно использоваться только тогда, когда он художественно необходим. Режиссер считает, что таких случаев мало, но они бывают.

Ранее Шнуров назвал русский мат частью культуры.

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