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Урсуляк выступил против мата в театре и кино

Режиссер Сергей Урсуляк назвал бытовой мат чудовищным

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Режиссер Сергей Урсуляк в беседе с ТАСС выступил против использования ненормативной лексики в кино и театре.

Урсуляк не стал отрицать, что мат – это неотъемлемая и крайне важная часть языка. Однако он считает, что пользоваться им стоит очень аккуратно.

«Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите, но бытовой мат — это чудовищно, а еще хуже — мат в театре и в кино», — поделился кинематографист.

Урсуляк считает, что мат в искусстве можно использоваться только тогда, когда он художественно необходим. Режиссер считает, что таких случаев мало, но они бывают.
Урсуляк назвал ненормативную лексику «как бы правдой».

«Причем мне нравится, что все кино состоит из сплошного вранья, но вот мат — это единственное, что связывает с правдой», — рассказал режиссер.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что мат — это часть русского языка, и добавил, что сквернословие — грех, однако нет людей без грехов. По словам Путина, избавиться от ненормативной лексики можно, если повысить общую культуру.

Ранее Шнуров назвал русский мат частью культуры.

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