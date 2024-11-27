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Артемий Лебедев оценил число русских на Кипре

Дизайнер Лебедев: на Кипре живет огромное количество русских людей

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Артемий Лебедев/YouTube

На Кипре живет огромное количество людей. Об этом рассказал блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

«В Лимасоле (город на Кипре. — «Газета.Ru») огромное количество русских, каждая вторая надпись на русском языке. И вообще — Кипр наш», — сказал дизайнер.

В октябре Лебедев призвал постсоветские страны быть благодарными России. Блогер прокомментировал новость о том, что во многих учебниках истории стран СНГ РФ представлена как страна-колонизатор. По его словам, русские в свое время построили в этих странах электростанции, дороги, подарили им государственность.

В июне дизайнер назвал Дубай унылым городом, а переехавших туда российских предпринимателей дураками. Лебедев заявил, что надо иметь «покореженный вкус» к жизни и ко всему для того, чтобы приехать туда больше, чем на неделю.

Ранее Лебедев указал на проблему номер один России.

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