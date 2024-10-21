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Лебедев указал на проблему номер один России

Лебедев назвал особенности русской раскладки клавиатуры большой проблемой

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«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей на своей странице «Вконтакте» заявил, что особенности русской раскладки клавиатуры являются большой проблемой.

«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия», — пояснил дизайнер.

Лебедев указал, что в диверсии с раскладкой клавиатуры виноваты Запад и «безграмотные русские программисты», ведь на русской раскладке клавиатуры, чтобы напечатать многие знаки препинания, необходимо зажимать клавишу Shift. При этом на латинской раскладке не нужно зажимать дополнительные клавиши, чтобы напечатать знаки препинания, ведь они почти все расположены в нижнем регистре.

Лебедев удивился, почему российские власти с этим не борются, ведь это «проблема номер один, которую нужно начать решать прямо завтра».

До этого Лебедев призвал постсоветские страны быть благодарными России.

Ранее Мизулина заявила, что не пойдет на мировую с Лебедевым.

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