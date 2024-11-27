Экс-солистка «Комбинации» вспомнила, как узнала о своей кончине из СМИ: «Вы дебилы?»

Бывшая солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова вспомнила, что однажды увидела по телевидению сюжет о своей кончине. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «За кадром».

По словам артистки, она сразу же связалась со своей матерью и уверила родительницу, что с ней все в порядке. Потом Иванова позвонила на выпустивший сюжет канал.

«Я говорю: «Вы дебилы, что такие вещи снимаете? Вы хотя бы герою, о котором вы это говорите, предварительно позвоните и скажите, что пойдет сюжет вот с таким вот информационным наполнением», — вспомнила артистка.

Недавно стало известно, что группа «Комбинация» воссоединилась на концерте экс-солистки коллектива Алены Апиной в Кремле. На сцену к Апиной присоединилась Иванова, исполнив с коллегой главные хиты группы. Выступила перед зрителями в Кремлевском дворце и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая Апину в сериале про «Комбинацию».

25 ноября Татьяна Иванова опровергла слухи о воссоединении «Комбинации». До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Апина и Иванова якобы объединились ради совместных выступлений на частных мероприятиях.

Ранее Федункив ответила, приостановит ли она карьеру после рождения ребенка.