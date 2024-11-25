Бывшая солистка «Комбинации» о воссоединении группы: «Первый раз об этом слышу»

Бывшая солистка «Комбинации» Татьяна Иванова опровергла в беседе с NEWS.ru слухи о воссоединении коллектива.

Иванова призналась, что впервые слышит об объединении с коллегой Аленой Апиной. Она назвала появившуюся информацию неправдой.

«Первый раз об этом слышу. Ничего не воссоединяется», — поделилась артистка.

24 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что экс-солистки группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова якобы объединились, чтобы вместе выступить на частных мероприятиях.

По данным издания, Апина и Иванова якобы готовы выступить на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей. Как утверждает Mash, певицы также выйдут вместе на большую сцену в Кремле. На выступлении Иванова споет с Апиной такие хиты «Комбинации», как «American boy», «Бухгалтер», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

В мае Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls». Исполнительница обнаружила, что на выступлениях группы, которая поет хиты «Комбинации» после разрешения от Окорокова, звучит якобы ее фонограмма, записанная с другой экс-солисткой Татьяной Ивановой. Артистки из «Russian Girls» — Самара Кадырова и Яна Полянская — уверяют, что не использовали голос Апиной.

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