Солистки «Комбинации» воссоединились на концерте Алены Апиной в Кремле

Группа «Комбинация» воссоединилась на концерте экс-солистки коллектива Алены Апиной в Кремле. Об этом сообщает издание Super.

На сцену к Апиной вышла ее экс-коллега Татьяна Иванова и спела с артисткой главные хиты коллектива. Выступила перед зрителями в Кремлевском дворце и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая Апину в сериале про группу.

24 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что экс-солистки группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова якобы объединились, чтобы вместе выступить на частных мероприятиях.

По данным издания, Апина и Иванова якобы готовы выступить на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей. Как утверждает Mash, певицы также выйдут вместе на большую сцену в Кремле. На выступлении Иванова споет с Апиной такие хиты «Комбинации», как «American boy», «Бухгалтер», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

При этом сообщения о воссоединении Иванова опровергала до последних дней.

В мае Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls».