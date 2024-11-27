Дети Градского подали жалобу на решение суда о его наследстве

Тверской районный суд рассмотрит кассационную жалобу по делу о наследстве Александра Градского 17 декабря 2024 года. Об этом стало известно из картотеки московских судов.

В конце сентября старшие дети мэтра — Даниил и Мария — обратились в суд с требованием пересмотреть решение предыдущей инстанции о разделе имущества мэтра.

Наследники требуют выделить им больше наследства. На данный момент им достался дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартира в Москве.

15 декабря 2023 года стало известно, что суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб детям Градского по делу о наследстве.

Недавно сын Александра Градского Даниил раскритиковал воздвигнутый на могиле отца памятник, его установкой занималась вдова композитора Марина Коташенко.

Он заявил, что со своей стороны постарается добиться создания городского памятника мэтру. Скульптура, уточнил Градский, будет «такого уровня, которого достоин народный артист Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что друг Понасенкова не стал обжаловать приговор суда.