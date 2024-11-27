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Друг Понасенкова не стал обжаловать приговор суда

Юрист Зарипов не стал обжаловать приговор к ограничению свободы на год

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Юрист и друг публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) Рамис Зарипов не стал обжаловать приговор суда, назначившего ему год ограничения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Хамовнического суда Москвы.

Приговор вступил в законную силу, поскольку осужденный не стал подавать апелляционную жалобу.

Такого наказания для него потребовал прокурор. При этом подсудимый вину не признает.

7 июня 2023 года Понасенков вместе с Зариповым гуляли в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний предприниматель Олег Дибров.

Понасенков утверждал, что Дибров начал к ним приставать и не давал пройти. После этого Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

После трагического инцидента против Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако затем его обвинили по более тяжкой статье — части первой статьи 109 УК РФ.

Приговор Зарипову вынесли 11 ноября.

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