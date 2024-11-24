Группа«Комбинация» воссоединилась, чтобы выступить на корпоративе за 5 млн рублей

Экс-солистки группы «Комбинация» Алена Апина и Татьяна Иванова объединились, чтобы вместе выступить на частных мероприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Апина и Иванова готовы выступить на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей. Певицы также выйдут вместе на большую сцену в Кремле. На выступлении Иванова споет с Апиной такие хиты «Комбинации», как «American boy», «Бухгалтер», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

Как отмечает Mash, ранее гонорар Апиной составлял 2,2 миллиона рублей, а у Ивановой – миллион рублей.

В мае Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls».

Исполнительница обнаружила, что на выступлениях группы, которая поет хиты «Комбинации» после разрешения от Окорокова, звучит якобы ее фонограмма, записанная с другой экс-солисткой Татьяной Ивановой. Артистки из «Russian Girls» — Самара Кадырова и Яна Полянская — уверяют, что не использовали голос Апиной. Звезда посовещалась с адвокатами и заверила, что собирается отстаивать свое право на интеллектуальную собственность в суде.

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