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В отношении Ивлеевой закрыли исполнительное производство

Исполнительное производство против Насти Ивлеевой закрыли после погашения долгов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой завершилось после того, как она погасила задолженность, превышающую 11,3 млн рублей. Эта информация подтверждается данными из реестра исполнительных производств, передает ТАСС.

При вводе запроса с данными блогера в поисковую базу ведомства исполнительное производство от 27 июня больше не значится.

Дело против Ивлеевой было открыто 27 июня из-за неуплаты налогов. В результате специализированный отдел судебных приставов по Ленинградской области возбудил исполнительное производство для взыскания задолженности. В рамках этого дела были арестованы несколько ее земельных участков, квартира и автомобиль Lamborghini. На банковские счета блогера также был наложен арест.

24 июля сообщалось, что Ивлеева полностью погасила долги перед Федеральной службой судебных приставов в размере 20,9 млн рублей.

До этого стало известно, что знаменитость заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насте Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Насте Ивлеевой закрыли выезд из страны.

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