Ивлеева отсудила 5 млн рублей у смоленского завода

Блогерша Анастасия Ивлеева выиграла суд против смоленского завода «Сила воина Евразия», который выпускал ее энергетики Easy Peasy. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Изначально знаменитость требовала взыскать с производителя 4,6 млн рублей, но в результате судебных разбирательств сумма выросла до 5 млн рублей. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме.

В феврале стала известна причина иска Ивлеевой к заводу. Как сообщал SHOT, покупатели жаловались на то, что бутылки часто протекали, а в внутри находилась грязь и плесень. Затем сотрудники завода объяснили Telegram-каналу, что до разлива банки Easy Peasy хранились на улице — именно это, считали они, могло привести к появлению коррозии и загрязнению.

Под данным Telegram-канала, изначально блогерша хотела решить ситуацию полюбовно — она предложила предприятию сделать бесплатную партию взамен той, что вышла бракованной. Однако руководство завода отказалось от предложения Ивлеевой.

В начале сентября стало известно, что Ивлеева будет снова судиться из-за шкафа, который обещали продать для нужд СВО. Она требует вернуть ей аванс в размере 1,1 млн рублей за неполученный шкаф.

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